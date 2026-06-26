Усик шокировал своим заявлением: отказывается от поясов, но готовит "последний танец" в ринге

Александр Усик

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Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, заявил о намерении отказаться от своих чемпионских поясов, однако подчеркнул, что не заканчивает спортивную карьеру и готовится к очередному бою.

Об этом говорится в видео, которое спортсмен опубликовал в Instagram.

«Сегодня хороший день, чтобы сказать, что я хочу оставить все свои пояса, которыми сегодня владею. Освободить их, чтобы ребята могли побороться за них», — заявил Усик.

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При этом боксер подчеркнул, что его решение не означает завершение карьеры, а лишь изменение статуса владения титулами. В то же время он подтвердил планы относительно следующего поединка.

«Я сдаю пояса, но не ухожу из спорта. У меня есть „last dance“ [то есть „последний танец“]. Хочу поблагодарить всех. С уважением отношусь ко всем организациям. Хочу поблагодарить и сказать: дальше — больше», — сказал Александр Усик.

Напомним, ранее Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал будущее украинского боксера.

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