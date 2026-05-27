Усик сменил тренера — стало известно, кто готовил Александра к бою с Верховеном

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик сменил тренера перед боем с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном, которого в ночь на 24 мая победил нокаутом в египетском городе Гиза.

Об этом сообщил известный украинский тренер Егор Голуб на своей странице в Instagram.

По словам Голуба, именно он заменил Юрия Ткаченко, который ранее тренировал Усика, и помогал Александру готовиться к поединку против Верховена.

"Могу подтвердить, что последние 11 недель я помогал Александру готовиться к поединку против Рико, исполняя обязанности главного тренера.

Да, это было тяжелый бой и, да, есть вещи, которые нужно проанализировать. Для меня, как тренера, главное — победа, а вот оправдывать ожидания людей касательно того, что этот поединок должен быть проходным, я не собираюсь. Тем более, что большинство, скорее всего, видело Верховена максимум по нарезкам в ютуб. В целом, Рико — крепкий и духовитый боец, который реально классно подготовился со своим тренерским штабом. Здесь я могу только выразить уважение.

На вопрос "где Юрий Иванович?", который в основном задают боты и непонятные люди с закрытыми страницами, я отвечу очень просто: последние пол года, когда меня почти не было дома, Юрий Иванович Ткаченко начал помогать и тренировать моих ребят в Киеве.

Он — мой тренер, он — абсолютный чемпион мира, он человек и специалист, которого я очень уважаю и только у него есть ответ на вопрос, почему на этот раз в кемпе с Александром работал я. Все остальные "мысли" от людей, которые никакого отношения к команде не имеют, я бы вам не советовал принимать во внимание.

Также откровенно скажу, что за последние годы я привык к давлению и многим негативным вещам: к людям и "коллегам", которые за спиной говорят, что я ничего не стою как тренер и боксеры все выигрывают сами, к тому, что я — "кум Усика" (если что, это неправда) и мне "все падает с неба на голову", к тому, что люди могут звонить по телефону и называть "братом", а позже тратить свое свободное время (которого явно стало много) на негативные комментарии и лайки под постами. Так, к сожалению, устроено наше общество.

Хочу поблагодарить очень крутую команду, которая меня приняла и помогла дебютировать на самом высоком уровне, хочу поблагодарить всех близких, которые поддерживают и действительно рядом, хочу поблагодарить Сашу за жизненную мудрость и возможность поработать с лучшим боксером в истории", — написал Голуб.

Александр Усик и Егор Голуб / instagram.com/iegor_golub

Обзор боя Усик — Верховен

Усик — Верховен: итоги боя

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

