Усик снялся в клипе скандальных крымских исполнительниц: не признавали войну с Россией (видео)

Усик снялся в клипе скандальных крымских исполнительниц: не признавали войну с Россией (видео)

Супертяжеловес нашел время в своем плотном графике для съемок.

Звездный украинский боксер Александр Усик снялся в клипе скандального крымского дуэта ANNA MARIA - Анны и Марии Опанасюк.

В среду, 15 сентября, певицы представили видеоработу на песню Light up. Одним из ее героев стал Усик.

Стоит отметить, что перед финалом нацотбора на "Евровидение-2019" группа ANNA MARIA попала в скандал. В интервью крымскотатарскому телеканалу исполнительницы рассказали, что "Украина потеряла Крым", а "войны в Украине нет". Кроме того, артистки не ответили, чей полуостров, и отказались признавать, что Российская Федерация оккупировала украинскую территорию.

Свой следующий бой Усик проведет против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа .

. Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик на видео затроллил Джошуа перед чемпионской супербитвой.

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