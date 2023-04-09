Усик сохранил лидерство в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории, Ломаченко – в топ-10

Авторитетное издание The Ring опубликовало новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р).

На первой строчке в нем остался чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик.

Украинский супертяжеловес в тройке лидеров опережает двух других непобежденных боксеров: бывшего абсолютного чемпиона мира в первом легчайшем весе японца Наою Иноуэ и американца Теренса Кроуфорда, которому принадлежит пояс WBO в полусреднем весе.

В топ-10 также находится бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко. Уроженец Белгород-Днестровского расположился на седьмом месте.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

1. Александр Усик (Украина, 20-0, 13 KO)

2. Наоя Иноуэ (Япония, 24-0, 21 KO)

3. Теренс Кроуфорд (США, 39-0, 30 KO)

4. Эррол Спенс (США, 28-0, 22 KO)

5. Сауль Альварес (Мексика, 58-2-2, 39 KO)

6. Дмитрий Бивол (Россия, 21-0, 11 KO)

7. Василий Ломаченко (Украина, 17-2, 11 KO)

8. Джош Тейлор (Великобритания, 19-0, 13 KO)

9. Джермалл Чарло (США, 35-1-1, 19 КО)

10. Хуан Франциско Эстрада (Мексика, 44-3, 28 КО)

Напомним, Усик 29 апреля должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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