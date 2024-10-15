Усик сохранил лидерство в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории по версии The Ring

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного журнала The Ring.

В обновленном рейтинге 37-летний украинец продолжает опережать абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе японца Наою Иноуэ и обладателя титула WBA в первом среднем весе американца Теренса Кроуфорда.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

1. Александр Усик (Украина)

2. Наоя Иноуэ (Япония)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Артур Бетербиев

5. Дмитрий Бивол

6. Сауль Альварес (Мексика)

7. Джесси Родригес (США)

8. Джервонта Дэвис (США)

9. Дзюнто Накатани (Япония)

10. Дэвин Хейни (США)

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Впоследствии британец активировал опцию реванша. Второй бой между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

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