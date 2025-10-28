Усик сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса по версии The Ring

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса. Возглавляет его абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Украинский боксер владеет чемпионским поясом The Ring, находясь на самой вершине, но вне рейтинга.

На первом месте остался британец Тайсон Фьюри, который завершил карьеру после своего второго поражения от Усика.

Реклама

На вторую строчку поднялся британец Фабио Уордли, который в ночь на 26 октября техническим нокаутом победил новозеландца Джозефа Паркера и стал обязательным претендентом на бой с Усиком.

В топ-5 рейтинга боксеров хевивейта от The Ring также входят немец Агит Кабайел, непосредственно сам Паркер, а также британец Даниель Дюбуа.

Рейтинг боксеров супертяжелого веса от The Ring

Чемпион – Александр Усик

1. Тайсон Фьюри

Реклама

2. Фабио Уордли

3. Агит Кабайел

4. Джозеф Паркер

5. Даниель Дюбуа

Реклама

6. Филипп Хргович

7. Чжан Чжилей

8. Мартин Баколе

9. Мозес Итаума

Реклама

10. Эфе Аджагба

Напомним, последний раз Усик выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Ранее WBO обязала Усика провести следующий поединок с победителем боя Паркер – Уордли. Так что если украинец откажется боксировать с британцем, то потеряет свой титул, а следовательно и звание абсолютного чемпиона мира.

Реклама

Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин уже рассказал, что Усик собирается вернуться на ринг в первой половине 2026 года.

В то же время промоутер британского претендента Фрэнк Уоррен рассказал, что бой Усик – Уордли может состояться в марте 2026 года в Лондоне или Эр-Рияде.