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Усик сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории от ESPN
Украинец продолжает возглавлять рейтинг Р4Р после того, как в реванше нокаутировал Даниеля Дюбуа.
Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик после победы в бою-реванше с Даниелем Дюбуа сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии издания ESPN.
Украинский боксер занимает первое место в обновленном рейтинге, опубликованном на сайте ESPN.
Усик бессменно возглавляет рейтинг Р4Р по версии ESPN с мая прошлого года, когда победил британца Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
На втором месте этого рейтинга находится абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ, на третьем – обладатель пояса WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд.
Топ-10 рейтинга P4P по версии ESPN
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитрий Бивол
5. Джесси Родригес (+1 позиция)
6. Артур Бетербиев (-1)
7. Шакур Стивенсон (+3)
8. Сауль Альварес (-1)
9. Давид Бенавидес (-1)
10. Дзюнто Накатани (-1)
Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша
В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.
На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.
Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.
Правда, в ближайшее время Усик рискует потерять звание абсолютного чемпиона мира.
После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.
Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.
На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.
Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.