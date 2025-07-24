Усик сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории от ESPN

Александр Усик / © Associated Press

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Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик после победы в бою-реванше с Даниелем Дюбуа сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии издания ESPN.

Украинский боксер занимает первое место в обновленном рейтинге, опубликованном на сайте ESPN.

Усик бессменно возглавляет рейтинг Р4Р по версии ESPN с мая прошлого года, когда победил британца Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На втором месте этого рейтинга находится абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ, на третьем – обладатель пояса WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтинга P4P по версии ESPN

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

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3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

5. Джесси Родригес (+1 позиция)

6. Артур Бетербиев (-1)

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7. Шакур Стивенсон (+3)

8. Сауль Альварес (-1)

9. Давид Бенавидес (-1)

10. Дзюнто Накатани (-1)

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Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Правда, в ближайшее время Усик рискует потерять звание абсолютного чемпиона мира.

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После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.

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