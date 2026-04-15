Усик спрогнозировал победителя боя между Фьюри и Джошуа

Александр Усик / © Associated Press

Обладатель титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик сделал прогноз на возможный бой между экс-чемпионами и его бывшими соперниками Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Украинский боксер уверен, что в поединке между британцами победит Эй Джей.

"Джошуа победит. Эй, Жадное пузо! Ты знаешь? Где ты? Джошуа тебя победит", — сказал Усик в комментарии The Ring.

Отметим, что в ночь на 12 апреля Фьюри вернулся в ринг и единогласным решением судей одолел россиянина Арсланбека Махмудова.

Для "Цыганского короля" это был первый бой после двух подряд поражений от Усика. В январе 2025 года британец объявил о завершении карьеры, но позже решил вернуться в ринг.

Сейчас на счету 37-летнего Фьюри 35 побед (24 — нокаутом) в 38 поединках на профессиональном ринге. Тайсон имеет в своем пассиве два поражения (оба — от Усика), еще один бой он завершил вничью (против американца Деонтея Уайлдера).

После победы над соперником из страны-террориста "Цыганский король" вызвал на бой Джошуа, но тот пока не ответил согласием, показав Фьюри средний палец.

Позже Эй Джей рассказал, почему не согласился сразу принять бой против Фьюри.

"Идут переговоры. Я много раз сидел с ним за одним столом. В своей душе я подерусь с Фьюри хоть завтра, особенно после просмотра этого боя (против Махмудова — прим.). Для меня не проблема подраться с ним. Я здесь не ради хайпа, а для того, чтобы драться.

Контракт будет послан, мы изучим малейшие детали, и вы, вероятно, увидите нас в ринге в следующем бою. Это более чем возможно, но я здесь не для того, чтобы выходить на ринг и кричать кому-нибудь в лицо. Если вы посмотрите на мою историю, то я никогда так не поступал. Я пришел посмотреть на бой. Я увидел, что увидел. Я знаю, что мне нужно делать.

Нужен ли мне промежуточный бой? Хороший вопрос. Здесь есть два варианта. Увидим. Четыре месяца тому назад я попал в серьезную аварию. Мне нужно тщательно проверить, что происходит с моим возвращением на ринг. Я здесь, я слежу за боксом. Я никого не избегаю, просто в моей жизни есть вещи, о которых нужно позаботиться", — приводит слова Джошуа BBC Sport.

Последний раз Джошуа выходил в ринг в декабре прошлого года, когда нокаутировал блогера Джейка Пола. 36-летний Энтони имеет в своем послужном списке 29 побед на профессиональном ринге (26 — нокаутом) при 4 поражениях, два из которых от Усика.

Ранее сообщалось, что Усик и Джошуа вместе прибыли в Киев и встретились с украинскими военными.

Также мы рассказывали, что Джошуа поделился впечатлениями от своего визита в Украину и дал важное обещание.