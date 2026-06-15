Усик спрогнозировал победителя ЧМ-2026 по футболу

Александр Усик / © instagram.com/usykaa

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик, который на прошлой неделе встретился с президентом США Дональдом Трампом, поделился прогнозом на чемпионат мира-2026 по футболу.

Об этом сообщается на странице DAZN Boxing в Instagram.

По мнению украинского боксера, победителем Мундиаля станет сборная Португалии вместе со своим лидером — легендарным форвардом Криштиану Роналду.

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"Это будет Португалия, и Криштиану Роналду", — написал Усик.

Для 41-летнего Роналду нынешний Мундиаль станет шестым в карьере. Он участвовал в чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

На ЧМ-2026 португальцы сыграют в группе K против Демократической Республики Конго, Узбекистана и Колумбии. Первый матч на турнире подопечные Роберто Мартинеса проведут 17 июня против ДР Конго.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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