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Усик спрогнозировал победителя ЧМ-2026 по футболу
Александр считает, что Мундиаль выиграют португальцы с Криштиану Роналду.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик, который на прошлой неделе встретился с президентом США Дональдом Трампом, поделился прогнозом на чемпионат мира-2026 по футболу.
Об этом сообщается на странице DAZN Boxing в Instagram.
По мнению украинского боксера, победителем Мундиаля станет сборная Португалии вместе со своим лидером — легендарным форвардом Криштиану Роналду.
"Это будет Португалия, и Криштиану Роналду", — написал Усик.
Для 41-летнего Роналду нынешний Мундиаль станет шестым в карьере. Он участвовал в чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.
На ЧМ-2026 португальцы сыграют в группе K против Демократической Республики Конго, Узбекистана и Колумбии. Первый матч на турнире подопечные Роберто Мартинеса проведут 17 июня против ДР Конго.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.