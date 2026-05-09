Усик спрогнозировал победителя титульного боя Уордли — Дюбуа

Чемпион WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился прогнозом на бой между обладателем титула WBO Фабио Уордли и экс-чемпионом мира Даниелем Дюбуа.

Украинский боксер считает, что победу в предстоящем поединке одержит Уордли.

Александр отметил, что в бою между британцами будет болеть именно за Фабио.

"Я думаю, что Уордли победит. Я этого хочу. Да, я хочу, чтобы Фабио победил, потому что я думаю, что он заслуживает победы в этом бою. Хороший парень. Мне нравится Уордли", — сказал Усик в комментарии BBC Sport.

Ранее Усик заявил, что победитель боя Уордли — Дюбуа станет его следующим соперником после поединка против кикбоксера Рико Верховена, который состоится 23 мая в Египте.

Отметим, что Усик дважды нокаутом победил Дюбуа — в августе 2023 года и в июле 2025-го. С Уордли украинский чемпион еще не встречался.

Бой Уордли — Дюбуа состоится 9 мая в Манчестере на арене Co-op Live. Для Фабио это будет первая в карьере защита чемпионского титула.

Уордли стал обладателем пояса WBO в ноябре прошлого года после того, как Усик отказался от этого титула и потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

