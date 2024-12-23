Усик спрогнозировал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа

Обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о возможном бое между экс-чемпионами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Украинский боксер считает, что в потенциальном поединке британцев победу одержит Эй Джей. Он склоняется к триумфу Джошуа судейским решением.

"Возможно, Энтони Джошуа (победит, если они будут биться – прим.). Нокаутом или по очкам? Я не знаю. Возможно, по очкам. Я не знаю", – сказал Усик в интервью Boxing King Media.

За свою карьеру Усик дважды проводил поединки с Джошуа и Фьюри. Все они завершились победами украинца решением судей.

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Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

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Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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