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Усик сыграл в баскетбольном матче звезд в Лондоне и бросил вызов легенде НБА
Украинский боксер принял участие в благотворительном мероприятии.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик сыграл в благотворительном баскетбольном матче в Лондоне.
В мероприятии приняли участие известные бизнесмены и звезды мирового спорта.
Поединок в том числе был посвящен инициативам будущих благотворительных программ поддержки Украины, сообщила пресс-служба житомирского "Полесья".
Стоит отметить, что Усик является первым вице-президентом "Полесья".
Вместе с Усиком участие в благотворительном матче принял шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго Буллз" Скотти Пиппен.
После поединка украинский боксер опубликовал совместное фото с американским баскетболистом и бросил ему вызов: "Отличная игра, Скотти Пиппен! Как насчет бокса в следующий раз?".
Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Ранее сообщалось, что Усик подтвердил намерения вернуться в первый тяжелый вес, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира.