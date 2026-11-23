Александр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик сыграл в благотворительном баскетбольном матче в Лондоне.

В мероприятии приняли участие известные бизнесмены и звезды мирового спорта.

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Поединок в том числе был посвящен инициативам будущих благотворительных программ поддержки Украины, сообщила пресс-служба житомирского "Полесья".

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Стоит отметить, что Усик является первым вице-президентом "Полесья".

Вместе с Усиком участие в благотворительном матче принял шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго Буллз" Скотти Пиппен.

После поединка украинский боксер опубликовал совместное фото с американским баскетболистом и бросил ему вызов: "Отличная игра, Скотти Пиппен! Как насчет бокса в следующий раз?".

Александр Усик и Скотти Пиппен / x.com/usykaa

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

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В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ранее сообщалось, что Усик подтвердил намерения вернуться в первый тяжелый вес, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира.

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