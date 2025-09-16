Усик сыграл в благотворительном футбольном матче легенд в Португалии

Александр Усик / © instagram.com/usykaa

Реклама

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик принял участие в благотворительном футбольном матче легенд в Португалии.

Поединок состоялся 15 сентября на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне. Украинский боксер сыграл за команду Легенд мира против Легенд Португалии.

38-летний украинец вышел на замену на 22-й минуте поединка вместо Генрика Ларссона.

Реклама

Усик сыграл 17 минут в первом тайме, после чего был заменен. А затем в конце матча провел на поле еще 6 минут.

За проведенное на поле время Александр несколько раз пытался идти в обыгрыш на позиции центрального форварда, а один раз даже эффектно сыграл пяткой.

Игра проходила в формате два тайма по 40 минут. Команда Легенд Португалии победила со счетом 4:1. Голы забили Педру Паулета, Элдер Поштига, Луиш Фигу и Пепе. В команде Легенд мира отличился Майкл Оуэн.

Организаторы ставили цель собрать больше миллиона евро для благотворительных проектов, чтобы помочь людям в Украине, Португалии и всем мире.

Реклама

Легенды Португалии – Легенды мира – 4:1

Голы: Педру Паулета, 15, Элдер Поштига, 46, Луиш Фигу, 52, Пепе, 73 – Майкл Оуэн, 48

Незабитый пенальти: Юрий Джоркаефф, 63 (Легенды мира)

Легенды Португалии: Витор Байя, Бету Пимпарел; Фабиу Коэнтрау, Элизеу, Данни, Рикарду Карвалью, Босингва, Жорже Андраде, Пепе, Бруну Алвеш; Симау, Манише, Луиш Фигу, Нани, Деку, Тиагу Мендеш; Нуну Гомеш, Куарежма, Элдер Поштига, Паулета. Тренер: Коштинья.

Реклама

Легенды мира: Петр Чех, Эдвин ван дер Сар; Марко Матерацци, Карлес Пуйоль, Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Роберто Карлос; Гаиска Мендьета, Кристиан Карембе, Георгиос Карагунис, Марек Гамшик, Красимир Балаков, Георге Хаджи, Юрий Джоркаефф, Кака; Хенрик Ларссон, Хавьер Савиола, Майкл Оуэн, Алессандро Дель Пьеро, Христо Стоичков, Александр Усик. Тренер-игрок: Роберто Карлос.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на смерть выдающегося британского боксера Рикки Хаттона.