- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 229
- Время на прочтение
- 2 мин
Усик сыграл в благотворительном футбольном матче легенд в Португалии
Команда украинского боксера потерпела поражение.
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик принял участие в благотворительном футбольном матче легенд в Португалии.
Поединок состоялся 15 сентября на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне. Украинский боксер сыграл за команду Легенд мира против Легенд Португалии.
38-летний украинец вышел на замену на 22-й минуте поединка вместо Генрика Ларссона.
Усик сыграл 17 минут в первом тайме, после чего был заменен. А затем в конце матча провел на поле еще 6 минут.
За проведенное на поле время Александр несколько раз пытался идти в обыгрыш на позиции центрального форварда, а один раз даже эффектно сыграл пяткой.
Игра проходила в формате два тайма по 40 минут. Команда Легенд Португалии победила со счетом 4:1. Голы забили Педру Паулета, Элдер Поштига, Луиш Фигу и Пепе. В команде Легенд мира отличился Майкл Оуэн.
Организаторы ставили цель собрать больше миллиона евро для благотворительных проектов, чтобы помочь людям в Украине, Португалии и всем мире.
Легенды Португалии – Легенды мира – 4:1
Голы: Педру Паулета, 15, Элдер Поштига, 46, Луиш Фигу, 52, Пепе, 73 – Майкл Оуэн, 48
Незабитый пенальти: Юрий Джоркаефф, 63 (Легенды мира)
Легенды Португалии: Витор Байя, Бету Пимпарел; Фабиу Коэнтрау, Элизеу, Данни, Рикарду Карвалью, Босингва, Жорже Андраде, Пепе, Бруну Алвеш; Симау, Манише, Луиш Фигу, Нани, Деку, Тиагу Мендеш; Нуну Гомеш, Куарежма, Элдер Поштига, Паулета. Тренер: Коштинья.
Легенды мира: Петр Чех, Эдвин ван дер Сар; Марко Матерацци, Карлес Пуйоль, Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Роберто Карлос; Гаиска Мендьета, Кристиан Карембе, Георгиос Карагунис, Марек Гамшик, Красимир Балаков, Георге Хаджи, Юрий Джоркаефф, Кака; Хенрик Ларссон, Хавьер Савиола, Майкл Оуэн, Алессандро Дель Пьеро, Христо Стоичков, Александр Усик. Тренер-игрок: Роберто Карлос.
Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на смерть выдающегося британского боксера Рикки Хаттона.