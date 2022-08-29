Усик, Терлюга, Проценко и другие: Зеленский вручил награды спортивным деятелям ко Дню независимости

Украинские спортивные деятели получили государственные награды по случаю Дня Независимости. Глава государства отметил лучших атлетов и тренеров государства.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Орденом "За заслуги" I степени награжден чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик, победивший в реванше бывшего чемпиона Энтони Джошуа и защитивший пояса, которыми владел, а также чемпион Всемирных игр-2022 по таиландскому боксу Игорь Любченко.

Также в список включили призера Олимпийских игр Александра Абраменко и его тренера Энвера Аблаева. Их отметили орденом "За заслуги" ІІ степени. Такую же награду получили призер ЧМ по легкой атлетике Андрей Проценко и чемпион Всемирных игр-2022 по паверлифтингу Владимир Рысев.

Орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены сразу 11 спортсменов, представлявших Украину на Всемирных играх-2022 : чемпиона по паверлифтингу Алексея Бычкова, чемпионку по подводному плаванию Софию Гречко, чемпиона по сумо Важи Даиури , Чемпионов по спортивной Таисию Марченко, Богдана Пограничного, Даниила Стецюка, чемпионку по таиландскому боксу Анастасию Кулинич, чемпиона по воднолыжному спорту Даниила Фильченко, чемпионку по сумо Светлану Еремку.

Орденом княгини Ольги I степени награждены украинские каратистки Анита Серегина и Анжелика Терлюга. Также орденом княгини Ольги II степени награждена чемпионка Всемирных игр-2022 с сумом Иванна Березовская.

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