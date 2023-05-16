"Усик упадет, а потом я напьюсь в центре города": Фьюри признался, когда проведет бой с украинцем

"Цыганский король" уверен, что поединок за абсолютное чемпионство состоится до конца года.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном бое с чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

34-летний британец заявил, что не сомневается, что его поединок с украинцем состоится в этом году.

Кроме того, "Цыганский король" заверил, что нокаутирует Усика, после чего собирается напиться.

"Я не считаю, что кто-то кого-то боится. Бой должен состояться и состоится в этом году. И я думаю, что это будет легкая работа. Я ударю его, он упадет на пол, а потом я уйду и напьюсь в центре города", – приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Усик оценил вероятность проведения боя с Фьюри.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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