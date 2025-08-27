ТСН в социальных сетях

Проспорт
736
1 мин

Усик устроил зажигательные танцы с Дорофеевой и нарвался на насмешку от тренера Паркера

Украинского чемпиона заподозрили в лукавстве.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Александр Усик

Александр Усик / © Associated Press

Энди Ли, тренер обладателя временного пояса WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, насмешливо отреагировал на видео с зажигательными танцами абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

24 июля WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера. Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но украинец попросил отложить переговоры о бое с новозеландцем из-за травмы спины.

Однако повреждение не помешало Александру танцевать во время выступления Нади Дорофеевой на благотворительном вечере, организованном им с женой Екатериной для сбора средств на поддержку детей из Николаева, которые остались без родителей из-за войны.

Соответствующее видео было опубликовано на Instagram-странице DAZN Boxing.

Это не осталось незамеченным тренером Паркера, который в комментариях иронически обратился к украинцу, при этом отметив WBO.

"Как там травма спины?" – написал Ли.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 20 июля этого года, когда на стадионе "Уэмбли" в Лондоне нокаутировал британца Даниеля Дюбуа. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

736
