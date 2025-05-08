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Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
Украинец сохранил лидерство в почетном рейтинге Р4Р от The Ring.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного журнала The Ring.
38-летний украинский боксер бессменно возглавляет этот рейтинг с лета прошлого года – после своей победы над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
В топ-3 рейтинга P4P от The Ring, как и раньше, входят японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд.
Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитрий Бивол
5. Артур Бетербиев
6. Джесси Родригес
7. Дзюнто Накатани (+1 позиция)
8. Сауль Альварес (-1)
9. Кен Широ (+1)
10. Давид Бенавидес
Напомним, что свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
В послужном списке Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.