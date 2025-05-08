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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
187
Время на прочтение
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Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории

Украинец сохранил лидерство в почетном рейтинге Р4Р от The Ring.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Александр Усик

Александр Усик/ © @queensberrypromotions

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного журнала The Ring.

38-летний украинский боксер бессменно возглавляет этот рейтинг с лета прошлого года – после своей победы над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В топ-3 рейтинга P4P от The Ring, как и раньше, входят японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

5. Артур Бетербиев

6. Джесси Родригес

7. Дзюнто Накатани (+1 позиция)

8. Сауль Альварес (-1)

9. Кен Широ (+1)

10. Давид Бенавидес

Напомним, что свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В послужном списке Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

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Дата публикации
Количество просмотров
187
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