Усик в четвертый раз стал отцом: известно, как назвали ребенка

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в четвертый раз стал отцом.

Об этом сообщил украинский ведущий Слава Демин у себя в Instagram.

Жена 37-летнего боксера Екатерина родила ему дочь. Девочка появилась на свет в одном из роддомов Киева. Она весит почти 5 кг и имеет 58 см роста. Супруги назвали ее Марией.

Демин добавил, что сыновья Усика живут вместе со своей бабушкой за границей, а его дочь осталась в Киеве с матерью.

Отметим, что Усик вместе с женой также воспитывают дочь Елизавету, и сыновей Кирилла и Михаила.

Напомним, уже 17 февраля Александр проведет самый важный бой в своей карьере – украинец в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) сразится с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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