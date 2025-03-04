Усик в личном сообщении пригрозил Лебиге, который вызвал его на спарринг (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик написал личное сообщение блогеру Михаилу Лебиге, который вызвал его на спарринг.

Об этом рассказал сам Лебига во время стрима в Twitch. "Сообщение от господина Усика", – сказал Михаил, показав на телефоне месседж от боксера.

"Михаил, я иду за тобой", – пригрозил Усик в личном сообщении Лебиге.

Добавим, что ранее Усик в похожем стиле обращался к своему бывшему сопернику британцу Дереку Чисоре, которого в октябре 2020 года победил единогласным судейским решением.

"Дерек, я иду за тобой", – угрожал Усик британцу, тем самым подогревая интерес к поединку.

Напомним, Лебига бросил вызов Усику во время благотворительного стрим-марафона в Twitch. Михаил пообещал, что победитель их боя получит бутерброд с двумя кусками колбасы.

Александр быстро принял вызов от блогера. "Привет, невероятный человек, я готов. Буханка хлеба, много колбасы и пиво", – написал Усик в комментариях в Instagram.

Лебига – популярный украинский блогер, который благодаря своим стримам на платформе Twitch собирает миллионы гривен для поддержки ВСУ во время войны с российскими оккупантами.

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