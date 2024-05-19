Усик в тяжелейшем бою победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик победил обладателя титула WBC Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Объединительный поединок состоялся в ночь на 19 августа в саудовском Эр-Рияде. Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 115-112, 114-113 та 113-114.

В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун – после серии ударов от украинца "Цыганский король" повис на канатах, рефери отсчитывал британцу до восьми, а затем сразу после возобновления боя раздался гонг.

Новость дополняется.

Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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