"Усик – великий чемпион": тренер Дюбуа прокомментировал поражение своего подопечного в реванше

Усик – Дюбуа / @leighdawneysportpix @queensberrypromotions

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Дон Чарльз, тренер Даниеля Дюбуа, прокомментировал поражение своего подопечного от Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Мы попробовали. Даниэль – молодой чемпион, ему 27 лет, стоит отметить, чего он уже достиг. Он вернется сильнее.

Усик – великий чемпион, боец на поколение. Если проигрываешь, проигрывай такому человеку", – сказал Чарльз в интервью сразу после боя.

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В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Ранее сообщалось, что Усик дал первый комментарий после победы нокаутом над Дюбуа в реванше. Александр рассказал, кому посвящает свой успех.

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Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках. Даниель уже прокомментировал поражение от Усика в реванше.

Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

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Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.