Усик – Верховен: что говорят цифры и почему нидерландец сложнее соперник чем кажется

Александр Усик подходит к бою с Рико Верховеном как один из лучших боксеров современности и непобедимый чемпион. Однако, если отбросить поверхностные ярлыки и погрузиться в сухие цифры и застройки подготовки, становится ясно, что нидерландец — это не Фрэнсис Нганну, и он готовился к этой дуэли не несколько месяцев, а более десяти лет. Этот бой будет противостоянием как двух разных стилей, так и тестом на выносливость для обоих боксеров.

Главные цифры перед боем

На бумаге сражение Александра Усика против Рико Верховена выглядит почти парадоксально. С одной стороны, один из лучших боксеров поколения, непобежденный чемпион, олимпийский победитель и абсолют в двух весовых категориях. С другой — легенда кикбоксинга, имеющая минимальный опыт именно в профессиональном боксе.

Поэтому легко сделать простой вывод: Усик должен разобрать соперника техникой, ногами, таймингом и боксерским IQ. Но простое заключение здесь может быть опасным.

Верховен не случайный спортсмен из другого вида единоборств, а один из самых успешных кикбоксеров современности, многолетний чемпион GLORY, большой, физически мощный и привыкший к боям самого высокого уровня. Его главная проблема – не опыт единоборств, а именно переход в правила бокса.

Рико – это 120 килограммов чистых, функциональных мышц. Он не испытывает проблем с лишним весом, как Фьюри, и не устает после шестого раунда, как классические тяжеловесы. В кикбоксинге он удерживал титул чемпиона Glory более 11 лет и провел 13 последовательных защит, имея безумную серию из 22 побед подряд. Его выносливость в ринге легендарна.

Усик имеет огромное преимущество как боксер, но у Верховена достаточно габаритов, силы и чемпионского опыта, чтобы не быть просто «легким шоу-соперником».

Где преимущество Усика очевидно, а где можно ожидать неожиданностей

Наибольшее преимущество Усика – именно боксерский опыт .

24 победы в профессиональном боксе, золото Олимпиады, абсолютное чемпионство в крузервейте, переход в хевивейт, победы над Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Даниэлем Дюбуа — опыт, который невозможно быстро догнать.

К тому же Усик боксер, умеющий читать соперника, менять темп, работать через углы и заставлять больших оппонентов ошибаться. Это делает его особенно опасным для бойца из другой школы.

В боксе Верховену придется действовать без части своих привычных инструментов – лоукиков, хайкиков, колен и клинча в кикбоксерском смысле. То есть, он теряет большой кусок арсенала, который годами делал его чемпионом.

Но Рико Верховен — это не YouTube-боксер, не случайный спортсмен и не человек, пришедший «попробовать себя». GLORY официально называет его The King of Kickboxing , а его рекорд в продвижении – 28 побед и только 1 поражение. Верховен больше Усика примерно на 5 см и, если брать последние открытые весовые данные, может быть тяжелее почти на 20 кг. Это не автоматическое преимущество, но это фактор, который нельзя игнорировать.

Усик уже много раз доказывал, что может избивать больше, но Верховен отличается от классических боксеров тем, что его движение, стойка, реакции и дистанция сформированы в другой ударной системе. Для Усика это может быть не сложнее, но иначе.

Самая большая ошибка критиков заключается в том, что Верховен решил попробовать себя в боксе только ради огромного чека.

Правда в том, что Рико более 10 лет тайно и системно тренирует именно классический бокс . И делает он это в одном из самых строгих лагерей мира — под руководством Питера Фьюри (дяди и бывшего тренера Тайсона Фьюри, который и привел «Цыганского короля» к первой победе над Владимиром Кличко).

Почему габариты Верховена имеют значение

В тяжелом весе габариты не выигрывают бой сами по себе. Фьюри был значительно больше Усика — и все равно проиграл. Джошуа был больше — и тоже не смог найти стабильный ответ на движение украинца. Но габариты могут создавать проблемы, если ими правильно воспользоваться.

Верховен может быть опасным в нескольких вещах:

физическое давление;

работа на ближней дистанции;

попытки навязать силовой темп;

клинчи и наваливание корпусом;

единичны тяжелые удары, если Усик задержится перед ним.

Проблема для Верховена состоит в том, что в боксе все это нужно делать в пределах боксерских правил. Он не сможет останавливать Усика ногами, бить коленями или использовать кикбоксерские связи. Но если он сможет сократить дистанцию и заставить Усика принимать физический контакт, его вес может стать фактором.

Опыт кикбоксинга все равно может помочь

Хотя правила бокса забирают у верховенских ноги, его кикбоксерский бекграунд не становится бесполезным.

Он дает ему опыт ударных обменов, привычку к дистанции и таймингу, психологическую стойкость, умение работать под давлением и физическую выносливость.

Верховен – не новичок в стрессе. Он не первый раз будет перед камерами, не впервые выйдет на большую арену и не впервые почувствует, что против него соперник мирового уровня.

Именно поэтому он может быть опасен не как чистый боксер, а как очень опытный ударник, который попытается переложить свои сильные стороны в новые правила.

Еще одним неочевидным фактором, который может помочь Верховену, является отсутствие давления. Все давление мира сейчас давит на плечи Усика. Украинцу есть что терять — на кону его статус лучшего бойца P4P (независимо от весовой категории) и WBC. Для Верховена это сражение — чистый беспроигрышный шанс войти в историю. Поражение ничего не изменит в его наследии, а вот апсет сделает его бессмертным.

Для Усика риск не в том, что Верховен вдруг перебоксирует его на дистанции. Риск состоит в том, что нидерландец должен быть нестандартным .

Боксеры привыкли к боксерским реакциям. Кикбоксер может двигаться иначе, держать дистанцию иначе, реагировать на финты не так, как ожидает классический боксер. Это может создать несколько неловких моментов на старте.

Несмотря на эти козыри нидерландца, бокс — это, прежде всего, пространство, тайминг и микродвижения. Верховен привык к соперникам, стоящим перед ним и принимающим «рубку». Усик так не делает. Его работа ног, углы атак и способность «исчезать» с линии удара – это космос, к которому Рико не сможет подготовиться даже за 10 лет тренировок с Питером Фьюри.

Цифры на бумаге обещают нам увлекательное зрелище – столкновение абсолютного физического совершенства и выносливости с абсолютным боксерским интеллектом.

