Усик — Верховен: названы космические гонорары за бой возле пирамид

Усик — Верховен / © Associated Press

Стало известно, сколько заработают чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и легенда кикбоксинга Рико Верховен за грядущий титульный бой в Египте.

По информации нидерландского издания Panorama, заработок украинского боксера может достичь 100 миллионов долларов.

Это один из самых больших гонораров в карьере Усика. Например, за реванш против британца Тайсона Фьюри украинский чемпион заработал 114 миллионов долларов.

Что касается Верховена, то он за поединок с украинцем заработает около 15 миллионов долларов — это самый большой гонорар в его карьере.

Бой Усик — Верховен состоится по правилам бокса 23 мая в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид. В Сети уже показали, как посреди пустыни строят временную арену для боя.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Поединок між Усиком і Верховеном в Україні ексклюзивно покаже платформа Київстар ТВ.

