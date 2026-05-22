Усик — Верховен: онлайн-трансляция боя

Усик — Верховен / © instagram.com/usykaa

Реклама

В субботу, 23 мая, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик проведет бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена .

Поединок состоится в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид. Усик и Верховен будут биться по правилам бокса под открытым небом на специально построенной для этого грандиозного события временной арене.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Реклама

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Усик впервые в карьере будет биться не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. В профессиональном боксе на счету 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках.

Александр последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.

Реклама

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

37-летний Верховен считается одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед (21 — нокаутом). Последний раз нидерландец проигрывал еще в январе 2015 года, а с тех пор имеет серию в 22 победы.

До боя с Усиком в профессиональном боксе Верховен провел всего один поединок — в апреле 2014 года он нокаутировал во втором раунде венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция боя Усик — Верховен. Поединок начнется ориентировочно в 23:45 по киевскому времени.

Реклама

Видеотрансляция боя Усик — Верховен доступна на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Новости партнеров