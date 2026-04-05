Усик — Верховен: список всех боев андеркарда
В главном поединке вечера бокса Александр Усик будет защищать титул WBC против кикбоксера Рико Верховена.
Стал известен андеркард вечера бокса, который возглавит бой между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Список всех поединков, которые состоятся 23 мая в рамках боксерского шоу в Пирамидах Гизы (Египет), был опубликован на официальной странице Ring Magazine в Instagram.
В главном поединке андеркарда непобедимый британский проспект Хамза Шираз встретится с опытным немцем Алемом Бегичем. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBO во втором среднем весе.
Еще один титульный бой состоится в полусреднем весе — британец Джек Каттералл проведет поединок против олимпийского призера Шахрама Гиясова (Узбекистан) за пояс WBA Regular.
Кроме того, зрители увидят бой за звание официального претендента на титул IBF в супертяжелом весе, в котором сойдутся кубинец Фрэнк Санчес и перспективный американец Ричард Торрез-младший.
Все бои андеркарда вечера бокса Усик — Верховен
Хамза Шираз (Великобритания) — Алем Бегич (Германия)
Джек Каттералл (Великобритания) — Шахрам Гиясов (Узбекистан)
Фрэнк Санчес (Куба) — Ричард Торрез-младший (США)
Мизуки Хирута (Япония) — Маи Солиман (Австралия)
Басем Мамдух (Египет) — Джамар Телли (США)
Махмуд Мобарк (Египет) — Майкл Калвалья (Кения)
Омар Хикал (Египет) — Али Ссерункума (Уганда)
Отметим, что в главном поединке вечера бокса в Гизе между Усиком и Верховеном на кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.
Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на критику своего титульного боя с кикбоксером Верховеном.