Усик — Верховен: список всех боев андеркарда

Стал известен андеркард вечера бокса, который возглавит бой между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Список всех поединков, которые состоятся 23 мая в рамках боксерского шоу в Пирамидах Гизы (Египет), был опубликован на официальной странице Ring Magazine в Instagram.

В главном поединке андеркарда непобедимый британский проспект Хамза Шираз встретится с опытным немцем Алемом Бегичем. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBO во втором среднем весе.

Еще один титульный бой состоится в полусреднем весе — британец Джек Каттералл проведет поединок против олимпийского призера Шахрама Гиясова (Узбекистан) за пояс WBA Regular.

Кроме того, зрители увидят бой за звание официального претендента на титул IBF в супертяжелом весе, в котором сойдутся кубинец Фрэнк Санчес и перспективный американец Ричард Торрез-младший.

Все бои андеркарда вечера бокса Усик — Верховен

Хамза Шираз (Великобритания) — Алем Бегич (Германия)

Джек Каттералл (Великобритания) — Шахрам Гиясов (Узбекистан)

Фрэнк Санчес (Куба) — Ричард Торрез-младший (США)

Мизуки Хирута (Япония) — Маи Солиман (Австралия)

Басем Мамдух (Египет) — Джамар Телли (США)

Махмуд Мобарк (Египет) — Майкл Калвалья (Кения)

Омар Хикал (Египет) — Али Ссерункума (Уганда)

Андеркард вечера бокса Усик — Верховен / instagram.com/ringmagazine

Отметим, что в главном поединке вечера бокса в Гизе между Усиком и Верховеном на кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на критику своего титульного боя с кикбоксером Верховеном.