Усик — Верховен: видеообзор боя
Смотрите самые лучшие моменты поединка, в котором украинец нокаутировал нидерландца.
В ночь на 24 мая украинский боксер Александр Усик нокаутировал нидерландского кикбоксера Рико Верховена, защитив пояса WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе.
Поединок состоялся в египетском городе Гиза и завершился досрочной победой украинца в 11-м раунде.
Сначала Усик отправил соперника в нокдаун, но Верховен сумел подняться на ноги и продолжить поединок. Украинец сразу же пошел добивать нидерландца и рефери остановил бой.
Вашему вниманию видеообзор поединка Усик — Верховен.
Усик впервые в карьере бился не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. Для 39-летнего украинца это 25-я победа на профессиональном ринге (16 — нокаутом) в 25 поединках.
Бой против Усика стал 37-летним Верховеном вторым в профессиональном боксе — в апреле 2014 года нидерландец во втором раунде нокаутировал венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.
Верховен является одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед.
