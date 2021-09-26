Усик вернул пояса Джошуа после феерической победы над ним: зачем украинец это сделал (видео)

Усик вернул пояса Джошуа после феерической победы над ним: зачем украинец это сделал (видео)

Неожиданный ролик вызвал много вопросов.

Новоиспеченный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO украинец Александр Усик после победного боя против британца Энтони Джошуа вернул сопернику пояса, которыми тот владел.

УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)

Видео момента опубликовал в Instagram один из тренеров непобежденного крымчанина Сергей Лапин. В ролике показано, как Усик зашел в раздевалку к британцу и отдал ему два пояса.

Такой поступок украинца объясняется очень просто - пояса, которыми владел Энтони, останутся у него. Усику же отправят новые, сообщает The Sun.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг , прозвучавший на 5 секунд раньше.

В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но , прозвучавший на 5 секунд раньше. Усик отобрал у Джошуа титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре самые престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. Также Александр записал видеообращение после победы над британцем, заявив, что "Пояса едут домой". А на пресс-конференции Усик сказал, что бой-реванш с британцем хочет провести в Украине.

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