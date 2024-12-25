Усик вернулся домой после победы над Фьюри: жена чемпиона показала его объятия с сыном

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вернулся домой после победы над Тайсоном Фьюри в бою-реванше.

Поздно вечером 24 декабря жена боксера Екатерина, которая поддерживала его во время поединка в Эр-Рияде, опубликовала в Instagram трогательные фото, где Александр после возвращения на родину крепко обнимает сына.

Александр Усик вернулся домой / Фото: usyk_kate1505

Александр Усик вернулся домой / Фото: usyk_kate1505

Усик несколько месяцев не был дома, ведь готовился к реваншу против Фьюри. Теперь чемпион наконец-то вернулся в Украину и празднует Рождество в кругу своей семьи.

Отметим, что Александр Усик и его жена Екатерина воспитывают четырех детей – сыновей Кирилла и Михаила и дочерей Елизавету и Марию. Последняя родилась в конце января 2024 года.

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Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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