Усик вернулся в дом в Ворзеле, который был захвачен оккупантами (фото)

Обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вместе с женой побывал в своем доме под Киевом.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в свой дом в Ворзеле.

Об этом боксер сообщил на своей странице в Instagram.

В Ворзель он приехал вместе с женой Екатериной. На входе во двор он вывесил флаг Украины.

instagram.com/usykaa/

instagram.com/usykaa/

instagram.com/usykaa/

Напомним, что когда поселок был оккупирован, захватчики разместили военную технику на территории двора украинского чемпиона и поселились в его доме.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

После боя с Джошуа Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 — нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Читайте также:

"Могу по всему полю бегать": Усик рассказал о своей мечте

"Гордо несу флаг всякий раз, когда выхожу в ринг": Ломаченко заявил, что посвятит следующий бой "всему украинскому народу"

"Я улучшенная версия Усика": Фьюри обещает сделать с украинцем то, что Боу устроил Холифилду