Усик вернулся в Украину после победы в реванше с Дюбуа (видео)

Александр Усик / © instagram.com/usykaa

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Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после победы в бою-реванше с Даниелем Дюбуа.

Соответствующее видео было опубликовано на странице LuckyPunch в Telegram.

Ранее сообщалось, какую сумму Усик должен будет уплатить в бюджет Украины из полученного гонорара за реванш против Дюбуа.

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Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

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Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.