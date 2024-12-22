Усик во второй раз победил Фьюри: яркие фото боя за звание чемпиона мира

В ночь на 22 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, в котором украинец победил британца и защиты титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей. По итогам 12 раундов все трое рефери констатировали триумф украинского боксера: 116-112, 116-112, 116-112.

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Вашему вниманию яркие фотографии боя-реванша между Усиком и Фьюри.

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Усик – Фьюри / Фото: Associated Press

Александр Усик / Фото: Associated Press

Александр Усик / Фото: Associated Press

Александр Усик / Фото: Associated Press

Александр Усик / Фото: Associated Press

Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Фото: Associated Press

Ранее сообщалось, что Фьюри не признал поражение от Усика, заявив, что его засудили. В то же время украинец рассказал, кому посвящает победу над британцем

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в XXI веке.

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