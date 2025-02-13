Усик вошел в топ-10: опубликован список самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2024 года

В прошлом году украинский боксер заработал 122 миллиона долларов.

Издание Sportico опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по итогам 2024 года. В топ-10 этого рейтига вошел обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик.

Украинский боксер расположился на седьмом месте. По данным источника, в прошлом году он заработал 122 миллиона долларов.

Интересно, что экс-чемпион хевивейта Тайсон Фьюри, которого Усик дважды победил в 2024 году, заработал 147 миллионов долларов и занял третью позицию в представленном рейтинге.

Самым высокооплачиваемым спортсменом мира 2024 года стал футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду с заработком в 260 миллионов долларов.

На втором месте оказался баскетболист клуба НБА "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри – 153,8 млн долларов.

Топ-10 высокооплачиваемых спортсменов 2024 года по версии Sportico

1. Криштиану Роналду (футбол) – 260 млн долларов

2. Стефен Карри (баскетбол) – 153,8

3. Тайсон Фьюри (бокс) – 147

4. Лионель Месси (футбол) – 135

5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,2

6. Неймар (футбол) – 133

7. Александр Усик (бокс) – 122

8. Карим Бензема (футбол) – 116

9. Килиан Мбаппе (футбол) – 110

10. Джон Рам (гольф) – 105,8

Ранее сообщалось, что Усик назвал своего следующего соперника и количество боев до завершения карьеры.

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