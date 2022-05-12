Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, Ломаченко – седьмой

Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, Ломаченко – седьмой

В четверг, 12 мая, в топ-10 обновленного рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории The Ring произошли изменения.

Чемпион мира по версии WBO, WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик возглавил этот рейтинг.

Об этом сообщает The Ring.

На первой строчке Усик сместил Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО), который после поражения от Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО) опустился на шестое место. Вторым в рейтинге стал Теренс Кроуфорд. Запер тройку японец Наоя Иноуэ.

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко занимает седьмую позицию.

В рейтинге отсутствует Тайсон Фьюри, которого называли потенциальным соперником Усика, поскольку он заявил о завершении карьеры.

Топ-10 рейтинга pound for pound по версии The Ring:

1. Александр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Иноуэ

4. Эррол Спенс

5. Хуан Франсиско Эстрада

6. Сауль Альварес

7. Василий Ломаченко

8. Дмитрий Бивол

9. Джош Тейлор

10. Роман Гонсалес

После начала полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу из Энтони Джошуа.

Спортсмен выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение оставить Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа Эдди Гирн назвал потенциальную дату и место реванша с Усиком. В скором времени о бое должны объявить официально.

В ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой. В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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