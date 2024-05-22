Усик возглавил рейтинг боксеров супертяжелого дивизиона по версии ESPN, Ломаченко лидирует в легком весе

Сразу два украинца размещаются на вершине рейтингов в своих весовых категориях.

Издание ESPN обнародовало обновленные рейтинги лучших боксеров мира по весовым категориям, которые возглавляют украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко.

Как сообщается на сайте ESPN, Усик вышел на первое место рейтинга в супертяжелом весе после победы над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Потерпев первое поражение в своей карьере, "Цыганский король" опустился на второе место.

Ломаченко возглавляет рейтинг от ESPN в легком весе после того, как ярко нокаутировал бывшего "абсолюта" в легком дивизионе австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF.

Также отметим, что Денис Беринчик, который одолел мексиканца Эмануэля Наваррете и выборол вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе, поднялся в рейтинге легкого дивизиона от ESPN с десятого на седьмое место.

Топ-10 боксеров мира в супертяжелом весе по версии ESPN

1. Александр Усик

2. Тайсон Фьюри

3. Энтони Джошуа

4. Джозеф Паркер

5. Филипп Хргович

6. Чжан Чжилей

7. Деонтей Уайлдер

8. Агит Кабайел

9. Джаред Андерсон

10 Даниэль Дюбуа

Топ-10 боксеров мира в легком весе по версии ESPN

1. Василий Ломаченко

2. Джервонта Дэвис

3. Шакур Стивенсон

4. Уильям Сепеда

5. Фрэнк Мартин

6. Кейшон Дэвис

7. Денис Беринчик

8. Реймонд Мураталла

9. Джордж Камбосос

10. Заур Абдуллаев

Ранее сообщалось, что Усик был признан лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после исторической победы над Фьюри.

Напомним, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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