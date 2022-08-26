Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring, повторив историческое достижение Майка Тайсона

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вышел на первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring.

На вершину рейтинга от авторитетного боксерского издания Усик поднялся после победы в реванше над Энтони Джошуа.

Украинский боксер сместил с первой позиции чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в легчайшем дивизионе японца Наою Иноуэ. На третьем месте остался действующий обладатель титула WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд.

Отметим, что Усик стал первым боксером супертяжелого веса со времен легендарного Майка Тайсона, которому удалось возглавить рейтинг The Ring вне зависимости от весовой категории. До этого больше 30 лет этот рейтинг не возглавляли представители хевивейта.

В первой десятке также нашлось место для еще одного украинца - Василия Ломаченко, который расположился на шестой позиции.

Рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории от The Ring

1. Александр Усик (Украина)

2. Наоя Иноуэ (Япония)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Эррол Спенс (США)

5. Сауль Альварес (Мексика)

6. Василий Ломаченко (Украина)

7. Дмитрий Бивол (Россия)

8. Джош Тейлор (Великобритания)

9. Джермелл Чарло (США)

10. Артур Бетербиев (Канада)

Ранее сообщалось, что Усик "обскакал" обладателя титула WBC Тайсона Фьюри в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории издания ESPN.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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