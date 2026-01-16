Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории от ESPN

Александр Усик / © Associated Press

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного издания ESPN.

Обновленный рейтинг был опубликован на официальном сайте ESPN.

38-летний непобедимый украинец поднялся со второго места на вершину после того, как бывший абсолютный чемпион мира в трех дивизионах американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры и выбыл из этого рейтинга.

Топ-10 рейтинга P4P по версии ESPN

1. Александр Усик (+1 позиция)

2. Наоя Иноуэ (+1)

3. Дмитрий Бивол (+1)

4. Джесси Родригес (+1)

5. Артур Бетербиев (+1)

6. Дэвид Бенавидес (+1)

7. Шакур Стивенсон (+1)

8. Дзунто Накатани (+1)

9. Дэвин Хейни (+1)

10. Теофимо Лопес

Ранее сообщалось, что Усик также возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории от The Ring.

Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Александр планирует вернуться на ринг в 2026 году и хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Украинцу уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.

По словам менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, бой между Усиком и Уайлдером может состояться в конце апреля или начале мая 2026 года в США.