Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории от ESPN
Украинский чемпион поднялся на вершину после завершения карьеры Теренсом Кроуфордом.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного издания ESPN.
Обновленный рейтинг был опубликован на официальном сайте ESPN.
38-летний непобедимый украинец поднялся со второго места на вершину после того, как бывший абсолютный чемпион мира в трех дивизионах американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры и выбыл из этого рейтинга.
Топ-10 рейтинга P4P по версии ESPN
1. Александр Усик (+1 позиция)
2. Наоя Иноуэ (+1)
3. Дмитрий Бивол (+1)
4. Джесси Родригес (+1)
5. Артур Бетербиев (+1)
6. Дэвид Бенавидес (+1)
7. Шакур Стивенсон (+1)
8. Дзунто Накатани (+1)
9. Дэвин Хейни (+1)
10. Теофимо Лопес
Ранее сообщалось, что Усик также возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории от The Ring.
Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Александр планирует вернуться на ринг в 2026 году и хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.
Украинцу уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.
По словам менеджера украинского боксера Эгиса Климаса, бой между Усиком и Уайлдером может состояться в конце апреля или начале мая 2026 года в США.