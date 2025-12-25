Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории от The Ring

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р).

Возглавил рейтинг обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

Украинец вернулся на вершину после того, как бывший абсолютный чемпион мира в трех дивизионах американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры и выбыл из этого рейтинга.

Реклама

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

1. Александр Усик (Украина) (+1)

2. Наоя Иноуэ (Япония) (+1)

3. Джесси Родригес (США) (+1)

4. Дмитрий Бивол (+1)

Реклама

5. Артур Бетербиев (+1)

6. Дзюнто Накатани (Япония) (+1)

7. Шакур Стивенсон (США) (+1)

8. Дэвид Бенавидес (США) (+1)

Реклама

9. Дэвин Хейни (США) (+1)

10. Оскар Колласо (Пуэрто-Рико) (+1)

Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Александр планирует вернуться на ринг в 2026 году и уже заявил, что хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Реклама

Украинцу уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.