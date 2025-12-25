- Дата публикации
-
Проспорт
- Проспорт
- Количество просмотров
- 352
- Время на прочтение
- 1 мин
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории от The Ring
Украинец вернулся на вершину после завершения карьеры Теренсом Кроуфордом.
Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р).
Возглавил рейтинг обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.
Украинец вернулся на вершину после того, как бывший абсолютный чемпион мира в трех дивизионах американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры и выбыл из этого рейтинга.
Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring
1. Александр Усик (Украина) (+1)
2. Наоя Иноуэ (Япония) (+1)
3. Джесси Родригес (США) (+1)
4. Дмитрий Бивол (+1)
5. Артур Бетербиев (+1)
6. Дзюнто Накатани (Япония) (+1)
7. Шакур Стивенсон (США) (+1)
8. Дэвид Бенавидес (США) (+1)
9. Дэвин Хейни (США) (+1)
10. Оскар Колласо (Пуэрто-Рико) (+1)
Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Александр планирует вернуться на ринг в 2026 году и уже заявил, что хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.
Украинцу уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.