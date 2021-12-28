Усик возглавил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса: как выглядит топ-10 по версии BoxRec

Усик возглавил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса: как выглядит топ-10 по версии BoxRec

В топ-100 попали шесть представителей Украины.

Авторитетный портал BoxRec представил обновленный рейтинг боксеров супертяжелого дивизиона. Первую строчку в нем занял украинский обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик.

34-летний украинский боксер превзошел чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, которого собственно и лишил поясов в ночь на 26 сентября.

Отметим, что в топ-100 расположились шесть боксеров из Украины. Кроме Усика, в первую сотню вошли Владислав Сиренко (41-е место), Александр Захожий (58-е), Виктор Выхрист (59-е), Андрей Руденко (65-е) и Любомир Пинчук (82-е).

Топ-10 боксеров хевивейта по версии BoxRec

1. Александр Усик (Украина)

2. Тайсон Фьюри (Великобритания)

3. Энтони Джошуа (Великобритания)

4. Деонтей Уайлдер (США)

5. Диллиан Уайт (Великобритания)

6. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

7. Дерек Чисора (Великобритания)

8. Майкл Хантер (США)

9. Мурат Гассиев (Россия)

10. Энди Руис (США)

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе.

Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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