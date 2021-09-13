"Усик, возможно, идет вторым": Джошуа назвал самого сложного соперника в своей карьере

"Усик, возможно, идет вторым": Джошуа назвал самого сложного соперника в своей карьере

Обладатель четырех поясов доступно объяснил свой выбор.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа назвал украинца Владимира Кличко своим самым сложным соперником.

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"По моему мнению, на бумаге моим самым сложным соперником был Владимир Кличко. У них с Усиком разные стили, разные стойки.

Это совершенно разные стили, но я считаю, что на бумаге Кличко 10 лет правил супертяжелым весом в качестве чемпиона, доминировал в дивизионе, провел больше 60 боев, прошел через несколько поколений.

Кличко доминировал на протяжении длительного периода времени, проделал отличную работу. Так что для меня он - боец высочайшего уровня, а Усик, возможно, идет вторым", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Кличко-младший завершил карьеру в 2017 году после поражения нокаутом от Джошуа. В конце 2020-го Владимира включили в Международный зал боксерской славы.

в 2017 году после поражения нокаутом от Джошуа. В конце 2020-го Владимира в Международный зал боксерской славы. Усик продолжает оставаться непобежденным на профессиональном ринге. На его счету 18 побед в 18 боях. Александр - бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе.

Бой Усик-Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

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