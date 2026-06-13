- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 1 мин
Усик встретился с Трампом в Белом доме — фото
Украинский чемпион мира по боксу и американский президент пожали руки.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Фото украинского боксера с американским президентом в Овальном кабинете опубликовала Марго Мартин, которая является специальным помощником Трампа и советником по коммуникациям.
"Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком", — написала Марго.
На опубликованном ею снимке Усик и Трамп жмут друг другу руки.
Отметим, что свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
Для 39-летнего украинца эта победа стала 25-й на профессиональном ринге (16 — нокаутом) в 25 поединках.
Кто станет следующим соперником Александра, пока неизвестно. Но Всемирный боксерский совет (WBC) уже обязал украинца провести поединок с немцем Агитом Кабайелом.
Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.