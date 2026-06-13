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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Усик встретился с Трампом в Белом доме — фото

Украинский чемпион мира по боксу и американский президент пожали руки.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Александр Усик и Дональд Трамп

Александр Усик и Дональд Трамп / x.com/MargoMartin47

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Фото украинского боксера с американским президентом в Овальном кабинете опубликовала Марго Мартин, которая является специальным помощником Трампа и советником по коммуникациям.

"Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком", — написала Марго.

На опубликованном ею снимке Усик и Трамп жмут друг другу руки.

Александр Усик и Дональд Трамп / x.com/MargoMartin47

Александр Усик и Дональд Трамп / x.com/MargoMartin47

Отметим, что свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Для 39-летнего украинца эта победа стала 25-й на профессиональном ринге (16 — нокаутом) в 25 поединках.

Кто станет следующим соперником Александра, пока неизвестно. Но Всемирный боксерский совет (WBC) уже обязал украинца провести поединок с немцем Агитом Кабайелом.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.

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Дата публикации
Количество просмотров
152
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