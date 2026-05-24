Усик встретился с военными после победы над Верховеном и оценил выступление соперника

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик после победы над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном вместе с женой встретились с украинскими военными, которые прилетели на бой в Египет поддержать соотечественника.

Усик поблагодарил военных за поддержку и вспомнил о своей дочери, которая была в Киеве на момент массированного обстрела в ночь на 24 мая.

Также Александр прокомментировал победу, оценив выступление своего соперника.

"Слава Богу, победа есть. Спасибо вам за поддержку, спасибо за то, что приезжаете, поддерживаете меня. Очень важно. Знаю, что вчера горячо было дома. Дочь эмоционально понаписывала.

Верховен? Парень очень сконцентрированный, хороший, подготовился. Если разбирать этот поединок, вообще не было информации о нем. Как он будет делать, что он будет делать? Потому что в кикбоксинге — это одно. Он там с руками, с ногами, а в боксе у него там один поединок, пара раундов и не было никакой информации, чтобы разобрать", — приводит слова Усика корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Сам Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что тот преждевременно остановил поединок.

Также Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

Отметим, что на момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

