Усик "выиграл" у Дюбуа дуэль взглядов перед чемпионским боем (видео)

В четверг, 24 августа, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и его будущий соперник Даниэль Дюбуа провели дуэль взглядов за два дня до титульного боя.

Около 30 секунд украинец и британец сосредоточенно смотрели друг другу в глаза. В итоге Дюбуа не выдержал напряженности и первым отвел взгляд.

Сразу после этого публика стала скандировать фамилию украинского чемпиона.

Видео дуэли взглядов

Serious Heavyweight GOLD на линии #UsykDubois | SAT 5PM ET | @ESPNPlus pic.twitter.com/n6zHnsgBTA — Top Rank Boxing (@trboxing) August 24, 2023

Ранее сообщалось, что Усик провел открытую тренировку перед боем с Дюбуа.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Читайте также:

Усик – Дюбуа: где и когда смотреть чемпионский бой

"Будет приятно увидеть победу": Джошуа признался, за кого будет болеть в бою Усик – Дюбуа

"Я супертяжеловес, а он – крузер": Дюбуа сделал амбициозное заявление перед боем с Усиком