Усик выразил восхищение украинскими военными и сравнил тактику ВСУ со своей

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в очередной раз заявил, что свою победу в реванше с британцем Энтони Джошуа посвящает Вооруженным силам Украины.

Боксер высоко оценил действия украинских военных, которые продолжают защищать нашу страну от российских захватчиков. Интересно, что Усик нашел сходство между тактикой ВСУ и своей.

"Когда только начали наши ребята нормально так отвечать и лупить орков, тактика была похожа на мою. Пробил, сместился, пробил, сместился. То есть ты не остаешься на том месте, откуда атаковал. Смещаясь с места атаки, ты еще атакуешь. Двойной флешбэк у оппонента выходит.

Так воюют ВСУ, пацаны очень мощно делают свою работу. Многие подразделения просто невероятно выполняют свою работу. Все ребята, защищающие страну, это мощь, это сила", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

"ВСУ - это главная команда Украины. Мы должны, как тренеры, массажисты - все, должны этой команде помочь победить", - подытожил Усик.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

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