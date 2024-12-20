Усик вышел с важным месседжем на взвешивание перед реваншем против Фьюри (фото)

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик на церемонии взвешивания накануне боя-реванша против экс-чемпиона Тайсона Фьюри появился с важным месседжем.

Украинский боксер пришел на мероприятие с флагом, на котором написано "Free Azovstal Defenders" (в переводе – "Освободите защитников "Азовстали").

Александр Усик / Фото: Associated Press

Таким образом Александр напомнил всему миру о защитниках "Азовстали", которые продолжают находиться в плену у российских оккупантов.

Отметим, что затем украинец и британец показали вес, а также провели финальную дуэль взглядов.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

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В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

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Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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