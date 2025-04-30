Усик высказался о возможной трилогии с Фьюри – "Цыганский король" ответил украинцу

Усик – Фьюри / © Associated Press

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Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик выразил желание провести третий бой с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

В интервью Mail Sport Boxing украинский боксер заявил, что хочет до завершения карьеры провести еще два поединка.

В следующем бою Александр 19 июля будет биться с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. После этого украинец хочет в своем последнем поединке встретиться с Фьюри или Энтони Джошуа.

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"Я думаю, что два боя и хватит. Если я так говорю, то это правда. Я думаю, что мне осталось провести два поединка.

Каким будет мой последний бой? Я не знаю. Сейчас. Я сосредоточен на Даниэле Дюбуа. У меня есть два варианта: Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Кого бы я предпочел? Тайсон Фьюри", – сказал Усик.

"Цыганский король" оперативно ответил Усику по поводу возможности проведения третьего поединка между ними. Он готов снова драться с украинцем и предложил сделать это в Великобритании.

"Побил того подонка дважды, и весь мир знает правду. В любое время, в любом месте. В следующий раз – Британия, 100 тысяч человек", – написал Фьюри.

Усик дважды победил Фьюри решением судей – в мае и декабре 2024 года. Оба поединка состоялись в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). После поражений от украинца Тайсон объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Усик обратился к президенту США Дональду Трампу с важным месседжем по поводу войны в Украине.