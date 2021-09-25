Усик выйдет на бой против Джошуа в патриотических перчатках (фото, видео)

На перчатках Александра будет надпись "Ukraine".
Украинец Александр Усик и его британский соперник Энтони Джошуа выбрали боксерские перчатки, в которых проведут чемпионский поединок в супертяжелом весе.
УСИК - ДЖОШУА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ
Саша привез для главного боя в своей карьере перчатки с названием своей страны на английском языке.
Поэтому надпись "Ukraine" на его амуниции сегодня увидят 60 тысяч зрителей арены "Тоттенхэм Хотспур" и неисчислимая армия любителей бокса со всего мира, которые будут смотреть поединок по телевидению и в Интернете.
Также Энтони и Александр накануне боя сделали совместное селфи. А затем британец попросил украинца еще раз сфотографироваться для его команды.
Накануне поединка Усик и Джошуа стали на весы - британец перевесил украинца на 8,6 кг. После процедуры взвешивания боксеры провели финальную дуэль взглядов.
- Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно в 23:50 по киевскому времени.
- На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
- 34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
Как сообщал ТСН Проспорт, Усик пришел в костюме Джокера на пресс-конференцию и первую дуэль взглядов с Джошуа.
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