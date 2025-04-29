Усик вызвал команду Дюбуа на драку в центре Лондона – ему пригрозили расправой

Александр Усик со своей командой / © facebook.com/K2Ukraine

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик предложил команде обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа устроить уличную драку в центре Лондона после их объединительного поединка.

В Сеть попало видео, как украинский боксер бурно спорит с представителями своего британского соперника по поводу эпизода в первом бою, когда Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса.

Член команды Дюбуа припомнил Усику тот момент. Александр показал, куда Даниэль попал ему, после чего началась словесная перепалка.

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"После боя мы поедем в центр Лондона. Ваша команда – четыре человека, наша команда – четыре человека, и они могут (бьет кулаком по ладони – прим)" – сказал Усик.

В ответ член команды Дюбуа пригрозил расправой Усику.

"Бокс – это бокс, но если реально этого хочешь, то я вырву глаза из твоей головы. Я оставлю тебя с выдвинутым языком. Забудь об этом", – заявил он.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В пятом раунде того поединка произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса, после чего тот оказался на канвасе ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа пожаловался, что у него украли победу, потому что его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль заявил, что на самом деле он нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. Из-за этого в команде британца даже требовали аннулировать результат поединка, однако апелляция была отклонена.

Ранее сообщалось, что Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.

Также букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.