Усик записал видеообращение к Фьюри по поводу боя за "абсолюта" – "Цыганский король" ответил

Украинский боксер напомнил британцу, что хочет биться с ним уже 23 декабря.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик записал видеообращение к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри.

Украинский боксер во время тренировки в зале в очередной раз заявил о готовности выйти в ринг против Фьюри уже 23 декабря.

"Эй, жаднюга. Мой друг, Тайсон Фьюри. Я готов на 23 декабря. А ты готов?" – сказал Усик в обращении к британцу, которое опубликовал у себя в Instagram.

‼️ Oleksandr Usyk with another message to Tyson Fury сегодня "Hey greedy. My friend Tyson Fury, I'm ready 23 December you.



(Usykaa IG) pic.twitter.com/AyAotuosD2 — NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) October 30, 2023

"Цыганский король" не замедлил с ответом украинцу: "Ты получишь следующим", – написал Фьюри, сделав репост видео Александра.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Точную дату поединка Усик – Фьюри собирались объявить после боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоялся 28 октября в Эр-Рияде. Британец в третьем раунде побывал в нокдауне, но победил представителя смешанных единоборств раздельным решением судей.

Ожидается, что украинец и британец сойдутся в ринге 23 декабря этого года, однако официально дату боя за звание "абсолюта" пока не объявили.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Напомним, Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов после боя "Цыганского короля" против Нганну. Украинец, который наблюдал за поединком своего будущего соперника в рингсайде, подтвердил готовность боксировать с британцем 23 декабря.

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