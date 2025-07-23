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Усик заработал рекордный гонорар в реванше с Дюбуа: какую сумму заплатит в бюджет Украины
Чемпион должен будет заплатить солидную сумму налогов в Украине.
Украинский боксер Александр Усик получил рекордный гонорар в победном бою-реванше против британца Даниеля Дюбуа.
В недавнем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александр заработал 132,3 млн долларов – это самый большой гонорар в его карьере.
К слову, за реванш против бритаца Тайсона Фьюри украинский чемпион заработал 114 миллионов долларов, а за первый поединок с "Цыганским королем" – 45 миллионов долларов.
В то же время, как сообщает юрист Андрей Шевченко, из полученного гонорара Усик должен будет уплатить немалые налоги в Украине.
Поскольку Александр является налоговым резидентом Украины, он обязан задекларировать все иностранные доходы и уплатить налоги именно в нашей стране, независимо от того, где состоялся бой.
В 2025 году ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 18%, а военный сбор – уже 5% (повышено с 1 июля 2024 года). Единый социальный взнос (ЕСВ) в этом случае не начисляется, поскольку гонорар – не зарплатный доход.
Юрист утверждает, что боксер должен заплатить 23,8 млн долларов НДФЛ (налог на доходы физических лиц), а также 2 млн долларов военного сбора.
Следовательно, Усик пополнит бюджет Украины примерно на 25,8 млн долларов (или 1,077 млрд гривен).
К слову, гонорар Дюбуа за бой-реванш с Усиком составил 71,2 млн. долларов.
Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша
В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.
На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.
Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.
После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.
Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.
На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.
Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.