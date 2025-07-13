Усик завершил тренировочный лагерь и отправился в Лондон на реванш с Дюбуа

Александр Усик со своей командой / © facebook.com/K2Ukraine

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик завершил тренировочный лагерь и отправился в Лондон на реванш с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Об этом украинский боксер сообщил на своей странице в Instagram, прикрепив фото со своей командой.

"Следующая остановка – Лондон", – написал Усик.

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Александр Усик со своей командой / © instagram.com/usykaa

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Также мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.